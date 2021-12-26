Український співак, чоловік Тоні Матвієнко, Арсен Мірзоян побував в Івано-Франківській області і показав, в якій компанії провів час і отримав багато приємних відгуків.

Арсен Мірзоян днями у своєму Instagram здивував шанувальників сумними віршами, передає Politeka.net. Користувачі Мережі навіть стали говорити про розставання артиста з дружиною.

А на одному з новим фото артист показав, що досить непогано провів час далеко від сім'ї у місті Калуш Івано-Франківської області.

Співак позував на сцені зі своєю командою, а позаду можна було помітити натовп. Всі прийшли на концерт під відкритим небом.

"Спасибі, Калуш! Всім бажаємо добра і веселенького Різдва! 😉", - написав Арсен Мірзоян, привітавши людей з католицьким святом.

За десять годин публікація зібрала понад 600 лайків і багато коментарів:

"Концерт під відкритим небом в таку погоду дорогого коштує. Молодці!", "Сподіваюся, не замерзли)", "дуже круто все було🤗 👍 💋", "це було неймовірно, чекаємо ще раз✨ ✨ ✨", "ви запалили енергією Калуш❤️🔥 🔥", "Охххх сьогодні було дуже круто. Я щиро дякую за такі емоції, які відчула у вас на концерті. Я давно не відчувала себе так вільно і щиро".

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