Арсен Мірзоян днями у своєму Instagram здивував шанувальників сумними віршами, передає Politeka.net. Користувачі Мережі навіть стали говорити про розставання артиста з дружиною.
А на одному з новим фото артист показав, що досить непогано провів час далеко від сім'ї у місті Калуш Івано-Франківської області.
Співак позував на сцені зі своєю командою, а позаду можна було помітити натовп. Всі прийшли на концерт під відкритим небом.
"Спасибі, Калуш! Всім бажаємо добра і веселенького Різдва! 😉", - написав Арсен Мірзоян, привітавши людей з католицьким святом.
50-річна Орбакайте показала, як виглядає єдина внучка Пугачової: "Перетворюється в..."
"Їм потрібно бути разом": що об'єднує Свічкоренко і відкинуту "Холостяком" Юлю "Зайку"
Кума Дзідзьо Цибульська засвітила чоловіка, якого приховує від публіки: "Мусик запросив..."
"Штрафи до 8 500 гривень": як і коли почнуть карати українок, які не стали на військовий облік
Полякова приголомшила поведінкою на "Голосі країни", кадри потрапили в мережу: "Оля коли-небудь буває в адекваті?"
За десять годин публікація зібрала понад 600 лайків і багато коментарів:
"Концерт під відкритим небом в таку погоду дорогого коштує. Молодці!", "Сподіваюся, не замерзли)", "дуже круто все було🤗 👍 💋", "це було неймовірно, чекаємо ще раз✨ ✨ ✨", "ви запалили енергією Калуш❤️🔥 🔥", "Охххх сьогодні було дуже круто. Я щиро дякую за такі емоції, які відчула у вас на концерті. Я давно не відчувала себе так вільно і щиро".
Нагадаємо, Мірзоян натякнув на проблеми у шлюбі з Тонею Матвієнко
Як повідомляла Politeka, чоловік Тоні Матвієнко Мірзоян розповів, як йому важко
Також Politeka писала, що Тоня Матвієнко без макіяжу побешкетувала з чоловіком Мірзояном