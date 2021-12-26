Вєрка Сердючка, Дзідзьо та інші артисти зібралися на "Дизель шоу", щоб порадувати українців святковим виступом.

Як пише Politeka.net, "Дизель шоу" - це популярний український розважальний проект, який створив Євген Крутоголов з іншими гумористами. На сторінці "Дизель шоу" в Instagram з'явилися подробиці про Новорічний випуск.

На новому фото можна помітити Вєрку Сердючку, Настю Каменських і багатьох інших артистів. Всі вони виступатимуть у новорічному випуску "дизелів".

"Сердючку не пускала пускала Охорона, Лайма опинилася в компанії двох ведмедів, Дзідзьо розкрив секрети Нового року: чим здивує новорічне "Дизель шоу".

Новорічне "Дизель Шоу" зібрало найяскравіших і найвідоміших артистів — українських і не тільки. Вже 31 Грудня вони разом з нашими гумористами складуть вам унікальну святкову компанію в новорічну ніч", - було написано під фото.

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