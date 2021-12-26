Як пише Politeka.net, Настя Каменських стала популярною українською співачкою, яка набрала популярність завдяки дуету "Потап і Настя", а зараз зайнята сольною кар'єрою. Зірка випускає багато хітів, які набирають мільйони переглядів на платформі Ютуб. Не забуває Каменських і про соціальні мережі, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На новому відео Настя, поки Потап був не поруч, була в чорних штанях з кофтою, яку зав'язала на талії, а також короткому топіку. Артистка почала танцювати на камеру під музику, радуючи фанатів рухами.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Привіт", "Настя, ти супер", " вона що, тіктокерші-танцівниці перекваліфікувалася?", "Зі святом тебе!", "Красуня", "спасибі за дитинство", "вогонь".
50-річна Орбакайте показала, як виглядає єдина внучка Пугачової: "Перетворюється в..."
Притула, Кот і Мішина перервали виступ самовпевненого учасника "Україна має талант": "Ви нас кинули"
Крутоголов з "Дизель шоу" приголомшив, показавши свою дружину і дітей: «Ви так схожі»
Хвороба забрала життя відомого актора, зірки "Шерлока Холмса": подробиці трагедії
"Штрафи до 8 500 гривень": як і коли почнуть карати українок, які не стали на військовий облік
Нагадаємо, переможець "Маски" змусив Полякову кричати, а Каменських з Винником втратити дар мови
А ще Politeka писала, що Каменських показала, як готувалася до фіналу "Маски", ексклюзивні кадри
Також Politeka повідомляла, що Андрій Данилко отримав освідчення в коханні від відомої, але заміжньої співачки