Співачка Настя Каменських показала стильний образ в чорному і вразила рухами під музику.

Як пише Politeka.net, Настя Каменських стала популярною українською співачкою, яка набрала популярність завдяки дуету "Потап і Настя", а зараз зайнята сольною кар'єрою. Зірка випускає багато хітів, які набирають мільйони переглядів на платформі Ютуб. Не забуває Каменських і про соціальні мережі, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому відео Настя, поки Потап був не поруч, була в чорних штанях з кофтою, яку зав'язала на талії, а також короткому топіку. Артистка почала танцювати на камеру під музику, радуючи фанатів рухами.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Привіт", "Настя, ти супер", " вона що, тіктокерші-танцівниці перекваліфікувалася?", "Зі святом тебе!", "Красуня", "спасибі за дитинство", "вогонь".

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