Як пише Politeka.net, бізнесмен поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому він показав, як гуляє зимовим Києвом зі своєю маленькою донькою Кірою.

"У Кіри почалися канікули, кайфуємо разом!) Цей казковий час класно проводити з найулюбленішими, тільки з ними хочеться ділити справжню казку, якою просякнуті ці дні", - написав Задворний.

На опублікованих знімках бізнесмен і його дочка позували на тлі новорічних міських декорацій. Судячи з усього, фото були зроблені вже ввечері. Задворний і Кіра безтурботно дуріли і виглядали щасливими.

Підписники підприємця тут же відреагували на його пост.

"Кайф", "Чього без шапки", "з наступаючим Вас", "Ось це дійсно класні фотографії", "Такі щирі і милі прям так і захотілося туди пірнути, в цю атмосферу до вас", "Рада за вас", - пишуть люди.

Нагадаємо, що у фіналі "Холостячки" Злата Огневич вибрати Задворного, однак пара пробула разом всього півтора місяці перш ніж бізнесмен не вирішив розлучитися зі співачкою.

Нагадаємо, переможець "Холостячки", який кинув Злату, виїхав з Києва, заговоривши про кризу.

Як повідомляла Politeka, Огневич грайливо прилаштувалася до екс-фавориту Тарапате, спантеличивши кадрами "побачення".

Також Politeka писала, що Злата Огневич розсмішила українців, лаконічно підбивши підсумки "Холостячки".