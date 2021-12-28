Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною вітчизняною телеведучою. Зірка з'являється в безлічі українських шоу, радуючи фанатів своїм гумором. Артистка також намагалася стати співачкою, записавши єдиний сингл. Композиція себе взагалі не окупила і Нікітюк залишилася в збитку. Не забуває Леся і про соціальні мережі, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому сторіс Леся показала свій автомобіль. На ньому було написано по снігу наступне:
"Леся, я тебе люблю".
Варто відзначити, що кілька тижнів тому, 12 грудня, Леся публікувала серію фото, де хвалилася розкішною каблучкою за півтора мільйона гривень.
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"Запам'ятайте! Не Діаманти фарбують людину, а людина, яка їх дарує", - написала Леся під фото.
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А ще Politeka писала, що Леся Нікітюк влаштувала розкуту примірку своїх кращих міні-суконь з вирізами
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