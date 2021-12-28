Як пише Politeka.net, в Instagram 46-річна Наталія Могилевська опублікувала спільне фото і звернулася до 51-річної подруги.
"Іра, була рада зустрічі! З Наступаючим! Обожнюю тебе, моя подруга. Ми з тобою Зіта і Гіта", - підписала фото зірка.
У коментарях артисткам залишили масу відгуків. Багато шанувальників стали критикувати зовнішність Ірини Білик, яка захопилася пластикою. А Могилевську навпаки розхвалили.
"Наташа красуня! Ірину не впізнати.. воскова фігура:))", "Білик вже не впізнати... дивився і не розумів - чи то Федишин підсадили, чи то Повалій повернули", "молодець Наташенька, залишайтеся такою ж природною і натуральною, не беріть приклад з подруг", "Так, Наталя не змінюється і це радує! А Ірина вже як Майкл Джексон, навіщо все це», - пишуть користувачі Мережі.
Ані Лорак змінила зачіску і здивувала появою в сукні з одними блискітками: "Якийсь надлишок епатажу"
Обірвалося життя зірки радянських фільмів, колеги горюють: "Непоправна втрата для всіх нас"
Переможець "Мастер Шеф" -11 Шинкарьов пригадав догану від Ектора: "Подумав, що я точно їду додому"
"Холостяк" Добринін після проблем з сином розчулив сімейним фото: "Підтримуйте один одного"
Ані Лорак змінила зачіску і здивувала появою в сукні з одними блискітками: "Якийсь надлишок епатажу"
Нагадаємо, що Могилевська відлітає з Києва, подробиці: "у передноворічний час...".
Раніше Politeka писала, що Могилевська приголомшила видом у вбранні з вирізом і пір'ям:"те, що ви найбільше любите".
А ще Politeka повідомляла, що Могилевська в сукні зі шлейфом вразила розкішним виглядом: «Так ніжно».