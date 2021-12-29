Відома співачка і зірка серіалу "Скажене весілля" Анна Трінчер влаштувала сміливу фотосесію в купальнику посеред снігу.

Як передає Politeka.net, Анна Трінчер є відомою українською актрисою і співачкою. Вона прославилася завдяки своїм ролям в серіалі "Школа" і у фільмі "Скажене весілля". Також, вона проявила себе на вокальному шоу "Голос країни". Нещодавно стало відомо, що Анна Трінчер і скандальний блогер Олександр Волошин вирішили одружитися.

Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Анна Трінчер показала, яку фотосесію вони влаштували зі своїм обранцем Олександром Волошиним. Співачка в одному рожевому купальнику вийшла на вулицю в -5 і почала позувати серед засніженої вулиці.

"Посібник з класних фотографій. Спочатку гойдаєшся, фоткаєшся в купальнику в -5. Офигеваешь від холоду", — поділилася Анна Трінчер.

Всупереч тому, що на вулицi мінусова температура, Трiнчер у різних позах достатній час позує на камеру, виставляючи фігуру на показ.

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