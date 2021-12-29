Відома актриса не публікує нових цікавих кадрів, а також рідко говорить щось про себе, тому шанувальники люблять згадувати про кращі образи Джолі в минулому.

46-річна Анджеліна Джолі після скандального розлучення припинила з'являтися на публіці і вкрай рідко дає інтерв'ю, передає Politeka.net. Зараз Джолі веде закритий спосіб життя, не говорить про особисте і більше не бере участь у фотосесіях.

Шанувальникам подобається згадувати про самих різних образах Джолі, яка тепер не дозволяє собі вольностей. В останній раз актрису бачили на пляжі в купальнику багато років тому, а відкриті міні вона зовсім не носить.

Тому фанати з радістю коментують легендарний образ Джолі, яка зіграла у фільмах про «Лару Крофт – розкрадачку гробниць».

"Відмінно клас ❤; мила красива; мила красуня; я люблю тебе❤; прекрасна жінка, просто така красуня; гарне фото; раніше була така любов; як же не вистачає її такий; чому так змінилася? ; Милий вигляд🔥❤️; Я люблю тебе мій прекрасний і дорогоцінний чоловік Енджі; ідеально; носіть шортики!» ,- пишуть в мережі.

Ми писали, в світі маса жінок, які намагаються наблизитися до ідеалу, показуючи фото зірки в кабінетах косметологів, пластичних хірургів і навіть дантистів.

У мережі раз у раз створюють сторінки, присвячені актрисі. Так, в одному з таких акаунтів опублікували відео, в якому показали уривки того, як Анджеліна Джолі грала в дивилися з акторами Marvel. Здається, від пильного погляду зірки ніхто не встоїть.

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