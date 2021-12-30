Кілька днів назад Арсен Мірзоян опублікував перші вірші, в яких читався душевний біль розлуки і нерозуміння, передає Politeka.net. Шанувальники артиста стали дивуватися, чому у їх кумира такий песимістичний настрій. Деякі користувачі Мережі стали припускати, що артист розлучився з коханою.
Сам співак не коментує подібні домисли, але пізніше опублікував спільний знімок з Тонею Матвієнко.
Однак у новій публікації співак здивував новим загадковим посланням - сумним віршем.
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"Невиліковні", - написав Арсен Мірзоян.
Зазначимо, Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко познайомилися на шоу "Голос країни" в 2011 році. Після першої зустрічі співачка відразу запам'яталася артисту, адже вона з ним не привіталася. Пізніше вони стали спілкуватися, і між обома спалахнули почуття.
За словами Арсена Мірзояна, він думав, що стосунки зі співачкою несерйозні, але все ж зрозумів - він закохався. Артист вирішив кинути сім'ю в Запоріжжі і переїхав до Києва.
Зараз Тоня і Арсен виховують спільну дочку Ніну.
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