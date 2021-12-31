Як пише Politeka.net, Даша Квіткова перемогла на шоу "Холостяк" з Микитою Добриніним, після чого стала успішним блогером. Зірка вже одружена з головним героєм проекту і народила недавно первістка. Нещодавно Даша зізналася, що зробила ринопластику.
Зірка вирішила прибрати ямочку на носі. У нових сторіс Instagram блогерка вирішила порозумітися перед фанатами.
"Хіба ви не подобаєтеся чоловікові?",- запитав один з фанатів, після чого Даша написала довгу відповідь.
"Чомусь багато хто вирішив, що я перекроїла свій ніс. Діти. Моя форма носика залишилася колишньою, я її не змінювала, так як вона мене влаштовує. Я прибрала тільки ямочку, раз і назавжди, яку і так прибирала останні два роки. Різниця лише в тому, що два роки я прибирала ямочку філлером, а під час операції мені з'єднали хрящі так, щоб ніколи не було і більше я Філер не використовувала, так як цього не можна більше робити. Тобто, і так, і так-ямочки не було б, я вибрала комфортний для себе варіант. А носик залишився колишнім".
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