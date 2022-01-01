Як передає Politeka.net, Анна Саліванчук є відомою українською актрисою театру і кіно. Вона прославилася завдяки своїй ролі у фільмі "Свінгери". Також, відомо, що вона є дружиною відомого продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова.
Так, на цей раз актриса опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Анна Саліванчук показала свої нові фото. А під знімками вирішила розпрощатися з 2021-им роком і розповісти, як він пройшов.
"Ну що ж…
Останній день 2021 року
Нарешті! Йди швидше!!
Не знаю як у вас, але у мене, на жаль, він був складний.
Хоча на нього у мене були дуже великі надії.
Тому що це був Рік Бика і я народилася теж в рік Бика.
Але він був зовсім не мій.
Дуже складний по здоров'ю, з моєю операцією, з несподіваним погіршенням зору.
Два місяці втраченого життя. Було дуже-дуже складно.
І тому я з радістю прощаюся з 2021 роком!
І дякую за все. За нову титанову пластину, за лікарів і неймовірних людей, яких я зустріла. За все.
А ти, 2022 рік, Здивуй мене, будь ласка, щасливими моментами. Новими картинами, новими місцями й людьми. І нехай їх буде дуже багато!!
І вам, друзі, бажаю в Новому році здоров'я, любові й щастя.
Щоб всі ваші мрії збувалися, щоб все виходило.
Любіть і цінуйте один одного. І пам'ятайте, що найголовніше - це здорові діти, наші батьки й ми самі ❤️
А все інше буде. І буде відмінно!
З наступаючим!", — вітає Анна Саліванчук.
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