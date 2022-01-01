Як передає Politeka.net, Анна Саліванчук є відомою українською актрисою театру і кіно. Вона прославилася завдяки своїй ролі у фільмі "Свінгери". Також, відомо, що вона є дружиною відомого продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова.

Так, на цей раз актриса опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Анна Саліванчук показала свої нові фото. А під знімками вирішила розпрощатися з 2021-им роком і розповісти, як він пройшов.

"Ну що ж…

Останній день 2021 року



Нарешті! Йди швидше!!



Не знаю як у вас, але у мене, на жаль, він був складний.

Хоча на нього у мене були дуже великі надії.



Тому що це був Рік Бика і я народилася теж в рік Бика.

Але він був зовсім не мій.

Дуже складний по здоров'ю, з моєю операцією, з несподіваним погіршенням зору.

Два місяці втраченого життя. Було дуже-дуже складно.

І тому я з радістю прощаюся з 2021 роком!



І дякую за все. За нову титанову пластину, за лікарів і неймовірних людей, яких я зустріла. За все.



А ти, 2022 рік, Здивуй мене, будь ласка, щасливими моментами. Новими картинами, новими місцями й людьми. І нехай їх буде дуже багато!!



І вам, друзі, бажаю в Новому році здоров'я, любові й щастя.

Щоб всі ваші мрії збувалися, щоб все виходило.



Любіть і цінуйте один одного. І пам'ятайте, що найголовніше - це здорові діти, наші батьки й ми самі ❤️

А все інше буде. І буде відмінно!



З наступаючим!", — вітає Анна Саліванчук.

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