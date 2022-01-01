Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого і шоумена Володимира Остапчука Христина Горняк поділилася в Instagram чарівним фото з чоловіком і залишила тепле привітання З Новим роком.

На фотографії Христина і Вова зображені на темному тлі з розсипом блискучого конфетті. Перед камерою подружжя з'явилося в ошатних образах – на ньому темні штани і світла сорочка, а на ній - спокусливе червоне плаття, яке підкреслило фігуру і стрункі ноги. В руках пара тримає келихи з шампанським і мило посміхаються в об'єктив.

У підписі до фото Горняк написала: "Наша сім'я від щирого серця вітає Вас з наступаючим Новим роком! Бажаємо в житті багато яскравих моментів і посмішок від щастя!". А користувачі тут же почали коментувати знімок: "З наступаючим. Щоб все було в кайф і на чілі", "Й вам любові, щастя і здоров'я", "Які ви красиві і щасливі", "З Новим Роком! Щастя Вам!", "Щастя вашій родині", "Дуже взаємно", "Зі святом! Всіх благ! Ви прекрасна", "Будьте щасливі".

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