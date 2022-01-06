Як передає Politeka.net, Настя Каменських, яка відома своїми іспаномовними хітами на весь світ, вразила яскравими кадрами. В Instagram артистка опублікувала відео під свою різдвяну пісню. Настя Каменських позувала біля ялинки, показуючи себе у вигідних ракурсах. На голові у неї красувалася незвичайна зачіска.

«У цей вечір перед Різдвом вітаю вас і бажаю, щоб ваші серця і сім'ї завжди зігрівало добро і тепло, любов і щастя», - підписала відео Каменських.

У коментарях їй залишили масу теплих слів і поздоровлень.

"Красиво, ніжно. Всіх зі святком", «Лапочка», "Милашка", "Чарівна пісня. З Різдвом", "Лялечка", "Красуня", "Неймовірна красуня", "Як природа створила таку красу? Потряс!", "Супер! Красотулька!", "Дуже красива. Бажаю щастя здоров'я і довше зберегти цей вогонь в очах. Приємно дивитися", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Каменських в червоній сукні з розрізом захопила формами: "Ох, хороша".

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