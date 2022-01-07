Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка Тіна Кароль перед своїм концертом у Палаці "Україна", на який розкупили всі квитки, особисто вийшла на зв'язок з шанувальниками, записавши сторіс Instagram.
Тіна Кароль звернулася до своїх фанів з проханням.
Співачка попросила шанувальником обійтися без квітів на сьогоднішньому концерті і пояснила в чому справа.
"Неймовірно щаслива, звучати буду для вас, дарувати емоції, надихати вас. Ще хочу попросити, давайте, без квітів. Мені їх просто шкода викидати. Я ними не намилуюся, тому що я буду відразу їхати в інше місто. І там реально складно буде сьогодні пройти до мене, тому що сьогодні ми робимо зйомку... не витрачайте гроші зайві і свій час. Я все одно вас дуже люблю і знаю, що ви сильно любите мене. Це у нас взаємно", - сказала Тіна Кароль.
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Раньше Тіна Кароль розповіла, що квитки на її концерт розкупили дуже швидко, і вона навіть не встигла придбати квитки для своїх родичів.
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