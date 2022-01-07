Відомий український ведучий і продюсер Юрій Горбунов показав новий інтерес їх з Катериною Осадчою старшого сина Івана.

Як пише Politeka.net, шоумен поділився новим фото сина на своїй сторінці в Instagram.

Як відомо, Горбань і Осадча виховують двох спільних синів. Старшому-Івану-наступного місяця виповниться чотири роки, а молодший, Данило, народився 19 серпня 2021 року. У Осадчої також є старший син від першого шлюбу - Ілля. Зараз він навчається за кордоном.

З появою в родині нового малюка батьки стали приділяти йому особливо багато часу. Однак, старшого увагою також не обділяють. На новому знімку Горбань відобразив, як трирічний Іван з цікавістю вивчає ефектний байк з американським прапором на сидінні.

"Хто тобі тато сказав що мені зарано? #татухочуце #явжедорослий", - підписав фото ведучий.

У свою чергу, шанувальники Горбунова у коментарях відзначили, що хлопчикам властивий інтерес до таких речей.

"Примарний гонщик!", "Хлопчаки вони такі", - пишуть люди.

Нагадаємо, Горбунов засвітив Осадчу без макіяжу на домашньому фото.

Як повідомляла Politeka, Дікусар, Dzidzio, Алла Мазур та інші захопилися фігурою Осадчої після третіх пологів.

Також Politeka писала, що Горбунов без футболки похвалився розкішним відпочинком на пляжі, чим розлютив українців.