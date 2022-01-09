Як пише Politeka.net, український підприємець Андрій Задворний став переможцем на "Холостячці", втім, він швидко розірвав відношення з головною героїнею шоу Златой Огневич. і різко висміяв сльози артистки в Instagram після пост-шоу. Зараз він активно користується своєю популярністю і всіляко привертає увагу до себе.
В цей раз Задворний вирішив висловитися не про якості, якими повинна володіти дівчина, в яку він би міг закохатися, а про саму любов:
"Закоханість - це хімія, потяг стан прекрасний, але не конструктивний. На цьому етапі важливо не розчинятися, а зберегти по-максимуму тверезий розум, щоб розуміти, наскільки підходяща людина зараз поруч.
Потрібно це для того, щоб після того, як гормони вляжуться, не залишилася порожнеча, а з'явилася основа для любові».
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Раньше Задворний зізнався, що з роками його життя стало більш усвідомленим і цікавим. За словами підприємця, він звернув увагу на те, що став більше часу приділяти тому, що йому дійсно подобається.
"Я навчився не бути там, де мені не подобається, не проводити час з тими, хто мені не близький, «тому що треба». Мені здається, саме в цьому свобода. Свобода бути собою», - розповів Задворний.
Нагадавши, Огневич після розриву з переможцем "Холостячки" розповіла про свій стан.
Як повідомляла Politeka, Задворний відповів, Чи є у нього дівчина після розриву з Огневич.
Також Politeka писала, що переможець "Холостячки" після розриву з Огневич, показав, де і з ким насолоджується життям.