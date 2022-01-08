Ольга Сумська - активний користувач соцмереж, актриса із задоволенням спілкується з шанувальниками і балує їх фото з особистого архіву.

Як повідомляє Politeka.net, в Різдвяне свято прийшла черга і теплих кадрів з сім'єю Ольги Сумської та Віталія Борисюка - знімками з альбому актриса поділилася в Instagram.

На Різдво сімейство вбралося в українські вишиванки - Ольга побажала всім щасливих свят. На фото можна розглянути усміхнену Ольгу Сумську у сукні, піджаку-вишиванці і коралових намистах. Поруч стоїть не менш щасливий Віталій Борисюк в сорочці-вишиванці. В руках вони тримають тарілку з кутею.

На інших знімках можна побачити пару, що обіймають один одного, і чарівне фото, на якому Ольга Сумська демонструє свій неймовірний образ.

Фолловери побажали родині Ольги Сумської та Віталія Борисюка щастя і веселих свят. Особливо вони оцінили вбрання своїх улюбленців: "Розкішна! Вид просто неймовірний", "Яскравий приклад жіночності, краси і любові", "Ви, як завжди – на висоті!", "Який гарний наряд! Вам так до лиця українські вишиванки!".

Напомним, Сумская похвасталась своим отдыхом с мужем Борисюком и дочкой.

Как сообщала Politeka, 55-летняя Сумская в роскошном платье-вышиванке показала лицо крупным планом.

Также Politeka писала, что Сумская в роскошной вышиванке показала пример, как выглядеть в 55 лет.