Українська актриса і співачка, представниця України на «Дитячому Євробаченні 2015» Анна Трінчер розповіла про майбутнє весілля.

Як пише Politeka.net, зірка серіалу "Школа", якій нещодавно бойфренд Олександр Волошин зробив пропозицію руки і серця, підлилася цікавими подробицями з Катериною Осадчою.

Анна Трінчер розповіла, що кілька місяців натякала коханому, що її безіменний палець дуже мерзне влітку.

«А обручку Картьє завезли до Києва», - додав Волошин.

Анна Трінчер зізналася, що навіть кільце вибрала сама.

"Так, я вибрала заздалегідь. Я йому трошки натякнула, що якщо буде пропозиція руки і серця, то обов'язково тільки з цією обручкою... яка виявилася великою», - розповіла актриса.

При цьому кохані вирішили не міняти кільце, А купити ще одне.

Весілля Тринчер планує провести з розмахом.

"Так, щоб на все життя", - сказала артистка.

Також Анна Трінчер розповіла, що дизайнер Андре Тан запропонував пошити для неї весільну сукню.

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