Як пише Politeka.net, зірка серіалу "Школа", якій нещодавно бойфренд Олександр Волошин зробив пропозицію руки і серця, підлилася цікавими подробицями з Катериною Осадчою.
Анна Трінчер розповіла, що кілька місяців натякала коханому, що її безіменний палець дуже мерзне влітку.
«А обручку Картьє завезли до Києва», - додав Волошин.
Анна Трінчер зізналася, що навіть кільце вибрала сама.
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"Так, я вибрала заздалегідь. Я йому трошки натякнула, що якщо буде пропозиція руки і серця, то обов'язково тільки з цією обручкою... яка виявилася великою», - розповіла актриса.
При цьому кохані вирішили не міняти кільце, А купити ще одне.
Весілля Тринчер планує провести з розмахом.
"Так, щоб на все життя", - сказала артистка.
Також Анна Трінчер розповіла, що дизайнер Андре Тан запропонував пошити для неї весільну сукню.
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