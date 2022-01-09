Олександр Пономарьов полетів за кордон, звідки радує кадрами своїх шанувальників, пише Politeka.net. На новому відео в Instagram співак показав свою прогулянку по пляжу. (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки)

Артист йшов у панамці і виконав пісню, присвячену Різдву. Співак не міг приховати своєї посмішки.

"Христос Народився! Гарної різдвяної неділі ❤️", - підписав кадри Олександр Пономарьов.

Майже за годину публікація зібрала понад 1000 переглядів і багато коментарів.

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"Славимо його!!!!!!!!", "🔥 🔥Зі святом !!!", "Христос народився! Гарного відпочинку!🙌 ", "Славимо Його! Гарного відпочинку та приємних пригод! ❤ ️ ️ ️ 🌴 ", "Де ви співаєте?",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Олександр Пономарьов приховує своє особисте життя. За плечима артиста два невдалих шлюби з Оленою Мозговою і Вікторією Мартинюк, від яких є двоє дітей Євгенія і Олександр.

Кілька років тому ходили чутки про роман співака з колегою Марією Яремчук.

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