Як пише Politeka.net, Володимир Дантес є популярним українським співаком і чоловіком Наді Дорофєєвої, яка була солісткою групи "Время и Стекло". Зараз пара відпочиває в Мексиці. Артист вирішив показати, як проходить відпустка, поділившись новою фотографією в соціальній мережі Instagram.
На фото Володимир був в одних плавках, позуючи у воді. Дантес подивився вгору, насолоджуючись красою в печері.
"Даш, ночами вриваюся, вдень очищаюся. Даш, я взагалі не сплю"
Моя нова знайома з Тулума", - написав Дантес.
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Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Вода-вогонь" ," Ви там з Джиганом відпочиваєте?", "молодий і перспективний. не думав почати співати?", "Нудно без ваших сторіс", " місце просто казкове.)) вода дзеркально чиста, атмосфера суперська)", "яка ви офігенна пара з Надею Дорофєєвою, обожнюю вас".
Нагадаємо, Дорофєєва в крихітному купальнику почала робити розминку перед Дантесом
Також Politeka повідомляла, що Дорофєєва засвітила розслаблений образ на відпочинку в Мексиці, куди її заманив Потап
А ще Politeka писала, що Дантес з Надею Дорофєєвою показав, який відпочинок вони собі можуть дозволити