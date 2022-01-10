Чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес показав, як проводить час на відпочинку в Мексиці, похвалившись українцям.

Як пише Politeka.net, Володимир Дантес є популярним українським співаком і чоловіком Наді Дорофєєвої, яка була солісткою групи "Время и Стекло". Зараз пара відпочиває в Мексиці. Артист вирішив показати, як проходить відпустка, поділившись новою фотографією в соціальній мережі Instagram.

На фото Володимир був в одних плавках, позуючи у воді. Дантес подивився вгору, насолоджуючись красою в печері.

"Даш, ночами вриваюся, вдень очищаюся. Даш, я взагалі не сплю"

Моя нова знайома з Тулума", - написав Дантес.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Вода-вогонь" ," Ви там з Джиганом відпочиваєте?", "молодий і перспективний. не думав почати співати?", "Нудно без ваших сторіс", " місце просто казкове.)) вода дзеркально чиста, атмосфера суперська)", "яка ви офігенна пара з Надею Дорофєєвою, обожнюю вас".

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