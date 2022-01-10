Суддя "Танців з зірками" Влад Яма і заслужений артист України Дмитро Монатік, як заведено у селебріті, вирушили в теплі краї після Нового року.

Знаменитості з сім'ями випадково зустрілися на пляжі в Майамі, США. Мережу облетіло їх спільне фото: Яма з дружиною, а також Монатік зі своєю благовірною щасливо посміхалися в камеру, і троє з них показували язики.

Останнє здалося українцям аж надто легковажним, враховуючи, що звичайні громадяни, в більшості своїй, не можуть дозволити собі відпочинок не те, щоб в Майамі, але навіть Туреччині.

"Ось так зустріч😉 Сім'я Влада Ями і MONATIK випадково зустрілися в сонячному Майамі 😍 Правда ж круті? А де ви мрієте відпочити, пишіть в коментарях", - фото опублікували на офіційній сторінці "Життя відомих людей" в Instagram.

Українці бурхливо обговорюють побачене: хто з іронією, а хто з сильною образою.

"Що у простого народу запитати, як не про мрію 😂 зауважте, не стоїть питання "де ви відпочиваєте", а "де мрієте відпочити". Жесть 😢"

"Яка випадкова зустріч! І не зустрілися ж десь, на заводі, біля верстата, о 8.00 ранку, 1 січня, і не в шахті, де 1000 метрів під землею... А в Майамі!!! Тю... та там кожен українець може"

"Це, що за "язики"? Радійте, що пощастило в такий час жити, що ви котируєтеся і затребувані. Будьте вдячні. Так собі селебріті"

"Народу не весело, не розумієте??! Скромніше треба, Ви ж люди??"

"Їх що, нудить? Або проблеми з язиками... таке буває у тах, хто випадково зустрівся...😮👏"

"Випадковість була б, якщо вони зустрілися на передовій. Або в якомусь селі бабусі допомогли дров нарубати"

Нагадавши, Влад Яма з " Танців з зірками "хвалився елітним відпочинком в Мексиці, українці не стрималися:"Простому народу не весело...".

Як повідомляла Politeka, Влад Яма з " Танців з зірками "показав, чим займається з красунею-дружиною на відпочинку:" заворожує...".