Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик сколихнула публіку новим емоційним постом на своїй сторінці в Instagram.
"Якби навіть такого дня і не було, його обов'язково потрібно було б ввести! Сьогодні день " спасибі!"Психологи кажуть, що якщо навчитися бути вдячним щиро, від душі, від самого серця-то ви обов'язково встанете на крок ближче до щастя!» - написала артистка.
Також Лілія Ребрик розповіла, за що вона вдячна.
"Я щаслива, тому що вмію дякувати! Вдячна глядачам, які дивляться мене в прямих ефірах і кіно, вдячна тим, хто захоплено (чи ні 😉) дивиться наші уявлення, вдячна своїй дикій сімейці і своїм батькам, сестрі і друзям за те, що підтримують навіть божевільні мої ідеї, вдячна передплатникам, а ще – хейтерам з критиками, тому що все це робить мене краще і підштовхує кожен день вдосконалюватися! Я просто вдячна Всесвіту за все, що маю, що мала і за все, що чекає мене попереду», - написала телезірка.
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