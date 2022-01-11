Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька сильно змінилася за час участі в танцювальному шоу. Заради проекту співачка сіла на дієту і зайнялася виснажливими тренуваннями. Результат не змусив себе довго чекати - дівчина почала стрімко втрачати вагу і стала виглядати чудово.
В Instagram Олександра Зарицька опублікувала архівне відео з модного показу. Вона засвітилася серед моделей ще до втрати ваги.
«У нас в архівах ще залишилося кілька відео про важливі події минулого року. Здається, зараз саме час поділитися з вами;) UFW September '21. Показ @gasanova_boutique", - підписала відео зірка.
У коментарях їй залишили масу приємних слів.
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"Яка красива", «Зараз ви виглядаєте набагато краще», «нічого собі, як гарно», "Атмосферно вийшло", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Олександра Зарицька здивувала розповідями про відпочинок в Грузії: "Встигла і поплакати, і...".
Ще Politeka писала, що Олександра Зарицька похвалилася шпагатом, здивувавши шанувальників: "карколомна".
Також Politeka повідомляла, що Олександру Зарицьку не впізнати після схуднення:"неймовірна".