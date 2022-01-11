Солістка групи KAZKA, екс-учасниця шоу "Танці з зірками", Олександра Зарицька, яка за останній рік схудла більш, ніж на 20 кг, нагадала, якою була зовсім недавно.

Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька сильно змінилася за час участі в танцювальному шоу. Заради проекту співачка сіла на дієту і зайнялася виснажливими тренуваннями. Результат не змусив себе довго чекати - дівчина почала стрімко втрачати вагу і стала виглядати чудово.

В Instagram Олександра Зарицька опублікувала архівне відео з модного показу. Вона засвітилася серед моделей ще до втрати ваги.

«У нас в архівах ще залишилося кілька відео про важливі події минулого року. Здається, зараз саме час поділитися з вами;) UFW September '21. Показ @gasanova_boutique", - підписала відео зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Яка красива", «Зараз ви виглядаєте набагато краще», «нічого собі, як гарно», "Атмосферно вийшло", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Олександра Зарицька здивувала розповідями про відпочинок в Грузії: "Встигла і поплакати, і...".

Ще Politeka писала, що Олександра Зарицька похвалилася шпагатом, здивувавши шанувальників: "карколомна".

Також Politeka повідомляла, що Олександру Зарицьку не впізнати після схуднення:"неймовірна".