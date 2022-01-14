Відома співачка і головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич на відпочинку в Африці поскаржилася на холоди.

Як передає Politeka.net, Злата Огневич є відомою українською артисткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в міжнародному конкурсі Євробачення у 2013-му, де здобула 2 місце. Також вона стала головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка", де перемогу здобув Андрій Задворний. Однак, їхні стосунки швидко закінчилися.

Так, цього разу "Холостячка" опублікувала нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, 13 січня Златі Огневич виповнилося 36 років. Зараз вона відпочиває в Африці, а саме в Занзібарі. На кадрах Злата Огневич поскаржилася на свій стан.

"Потрібно придумати зимівлю в наступному році. Я вже зрозуміла, що холод на мене жахливо діє на емоційному рівні, а відповідно, це відбивається і на фізичному...", — поскаржитися Злата Огневич.

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