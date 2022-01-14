Як передає Politeka.net, Злата Огневич є відомою українською артисткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в міжнародному конкурсі Євробачення у 2013-му, де здобула 2 місце. Також вона стала головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка", де перемогу здобув Андрій Задворний. Однак, їхні стосунки швидко закінчилися.

злата огневич, Андрій Задворний

Так, цього разу "Холостячка" опублікувала нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, 13 січня Златі Огневич виповнилося 36 років. Зараз вона відпочиває в Африці, а саме в Занзібарі. На кадрах Злата Огневич поскаржилася на свій стан.

"Потрібно придумати зимівлю в наступному році. Я вже зрозуміла, що холод на мене жахливо діє на емоційному рівні, а відповідно, це відбивається і на фізичному...", — поскаржитися Злата Огневич.

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