Відома модель Даша Хлистун, яка стала першим ангелом Victoria's Secret з України, 14 січня відсвяткувала своє 26-річчя, пише Politeka.net. Зірка зізналася, що відчуває себе на 18.
Наступного дня модель вийшла в ефір свого Instagram і розповіла, як провела свято.
"Привіт! Я без головного болю сьогодні, все було культурно вчора, все було добре, тому сьогодні навіть плов готую. Дитина моя спить, а я вийшла до вас, щоб сказати кожному спасибі велике за ваші привітання, за те, що ви мені вчора бажали від щирого серця, і рада, дуже-дуже приємно", - звернулася красуня до підписників.
Зазначимо, що дружина Макса Михайлюка була без макіяжу, і одягнена по-домашньому.
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Пізніше красуня показала дочку Аріану, яка все-таки прокинулася.
"Хто тут у нас вже прокинувся? Маленький Максимко?",- жартівливо запитала модель.
Зазначимо, Даша Хлистун і Макс Михайлюк познайомилися в Instagram. Останній написав дівчині, вони поспілкувалися, зустрілися, а пізніше почали будувати стосунки.
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