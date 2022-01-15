Дружина героя шоу "Холостяк-10", пілота Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун, розповіла, як пройшов її день народження, і в якому вона стані після нього.

Відома модель Даша Хлистун, яка стала першим ангелом Victoria's Secret з України, 14 січня відсвяткувала своє 26-річчя, пише Politeka.net. Зірка зізналася, що відчуває себе на 18.

Наступного дня модель вийшла в ефір свого Instagram і розповіла, як провела свято.

"Привіт! Я без головного болю сьогодні, все було культурно вчора, все було добре, тому сьогодні навіть плов готую. Дитина моя спить, а я вийшла до вас, щоб сказати кожному спасибі велике за ваші привітання, за те, що ви мені вчора бажали від щирого серця, і рада, дуже-дуже приємно", - звернулася красуня до підписників.

Зазначимо, що дружина Макса Михайлюка була без макіяжу, і одягнена по-домашньому.

Пізніше красуня показала дочку Аріану, яка все-таки прокинулася.

"Хто тут у нас вже прокинувся? Маленький Максимко?",- жартівливо запитала модель.

Зазначимо, Даша Хлистун і Макс Михайлюк познайомилися в Instagram. Останній написав дівчині, вони поспілкувалися, зустрілися, а пізніше почали будувати стосунки.

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