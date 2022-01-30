Як пише Politeka.net, зараз Даша Квіткова з чоловіком Микитою Добриніним і маленьким Левом відпочивають на Сейшельських островах і не забувають ділиться яскравим контентом зі своїми численними підписниками.
На нових знімках, які Квіткова розмістила у себе в Instagram, вона похвалилася спа-процедурами.
Дівчина розслаблено попозувала в білому махровому халаті на тлі екзотичних дерев. Не забула вона козирнути своїми стрункими довгими ногами, які вже встигли засмагнути.
Ані Лорак в компанії бритоголового красеня змусила Лазарєва ревнувати: "Кароліна, я..."
Кума Дзідзьо Цибульська показала, якою різною може бути: "Цікаво, у чоловіка в телефоні..."
Потонулу на Водохреща жінку знайшли, моторошні кадри: "тіло було в 150 метрах від..."
"Серце стискається від сліз матері": життя 22-річної Жанни після розстрілу в Дніпрі висить на волосині
Нікітюк в яскравому боді збентежила одружених Притулу і Юрія Ткача: "Стиліст знайшов варіант"
"Що може бути краще спа посеред джунглів», - написала Даша.
Користувачі Мережі, які зараз спостерігають сніг за своїми вікнами, по хорошому заздрять райському відпочинку Даші Квиткової.
"Як прекрасні подібні фото, особливо, коли тебе завалило снігом",
"Дійсно ні-чо-го зайвого",
"Бажаю гарного відпочинку",
"Така свіжість в цих фотографіях",
"Твоя посмішка сліпуча, ти пані", - пишуть в мережі.
Раніше Politeka повідомляла, що "Холостяк" Добринін влаштував квіткової, що худне після пологів, побачення мрії "з видом на океан".
Нагадаємо, що дружина "Холостяка" Добриніна розповіла про величезний мінус життя на Сейшелах:"нічого не допомагає".
Також Politeka писала, що дружина "Холостяка" Добриніна показала нескромні розваги з чоловіком на пляжі: "Вибачте, але...".