Молода мама і блогерка Дар'я Квіткова, яка вийшла заміж за «Холостяка-9» Микиту Добриніна, насолоджується екзотичним відпочинком разом зі своєю сім'єю.

Як пише Politeka.net, зараз Даша Квіткова з чоловіком Микитою Добриніним і маленьким Левом відпочивають на Сейшельських островах і не забувають ділиться яскравим контентом зі своїми численними підписниками.

На нових знімках, які Квіткова розмістила у себе в Instagram, вона похвалилася спа-процедурами.

Дівчина розслаблено попозувала в білому махровому халаті на тлі екзотичних дерев. Не забула вона козирнути своїми стрункими довгими ногами, які вже встигли засмагнути.

"Що може бути краще спа посеред джунглів», - написала Даша.

Користувачі Мережі, які зараз спостерігають сніг за своїми вікнами, по хорошому заздрять райському відпочинку Даші Квиткової.

"Як прекрасні подібні фото, особливо, коли тебе завалило снігом",

"Дійсно ні-чо-го зайвого",

"Бажаю гарного відпочинку",

"Така свіжість в цих фотографіях",

"Твоя посмішка сліпуча, ти пані", - пишуть в мережі.

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