Співак Володимир Дантес, який одружений на Наді Дорофєєвій, показав, хто робить йому зачіску і здивував подарунком в гримерці.

Як пише Politeka.net, Володимир Дантес - успішний український співак, який заявив про себе ще не "Фабриці зірок" 2. А нещодавно зірка випустив свій перший сольний альбом, після чого виступив на двох концертах, які зібрали аншлаги. А на нових сторіс в Instagram Дантес показав, як створюється його зачіска.

На відео Володимир їхав в автомобілі і розповідав:

"Добрий ранок. Вирішив показати сьогоднішньою зачіску. Мені здається-це приголомшливо. Це щось дивовижне. Природа сама розпорядилася, як мені сьогодні ходити", - сказав Володимир.

"Мою зачіску робить природа і випадок".

Після цього Дантес з'явився з букетом квітів в руках і в масці.

А вже на наступному сторіс показав дзеркало в гримерці, де було написано "Вова"і намальовано сердечко. Як можна зрозуміти, артист отримав подарунок від таємної шанувальниці.

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