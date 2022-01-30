Відома хореограф і танцівниця Ілона Гвоздьова, яка нещодавно повернулася в Україну, показала, як проводить час з чоловіком.

Як передає Politeka.net, Ілона Гвоздьова нещодавно повернулася в Україну. Раніше вона працювала в Грузії на місцевих "Танцях з зірками", однак, їй довелося там залишитися довше через те, що вона захворіла ковідом. Після того, як хореограф пройшла ізоляцію, вона нарешті змогла повернутися до дітей. На своїй сторінці в Instagram Гвоздьова опублікувала ніжний сімейний кадр. На фото - танцівниця в обнімку зі своїм чоловіком.

"Коли ти поруч - нічого не страшно!

P. S. відзнач у коментарях людину, з якою готові з головою у вогонь, воду і мідні труби", - зробила зізнання Ілона Гвоздьова.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Красива і приємна пара", "Золоті слова написані розумниця ангел красивий з Валерією Ходор вона дуже красива актриса", "Видно, що чоловік молодший за вас".

На зауваження, що чоловік молодший Цвяховий, танцівниця відповіла питанням: "та й що?".

Нагадаємо, що нещодавно Гвоздьова показала, як її балує чоловік по поверненню в Україну. На кадрі танцівниця показала свою старшу дочку і блюдо, яке постарався і приготував її чоловік. Це була курка та овочі.

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Politeka розповідала, Ілона Гвоздьова вийшла з себе через дистанційного навчання і податків: "як далі жити в цій країні?"



