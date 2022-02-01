27-річна Репяхова, яка вдвічі молодша за свого чоловіка, намірилася перетворити недавню атаку ботів у шанс ще міцніше стати на ноги, і почати повністю власну справу. Дружина Павліка раніше заявляла, що шукає приміщення для офісу, тепер же їй в команду знадобилися ще фахівці. Про це Репяхова повідомила в своїх нових "сторіз" в Instagram.

"Наступний тиждень у мене буде максимально відповідальний. Потрібно вирішити щодо приміщення, яке брати, з ремонтом або без. Дуже багато роботи, так що зараз запасаюся силами", - повідомила вона, показавши свої "ледачі" вихідні перед великою роботою.

Крім приміщення, Каті потрібні агентство з брендування, підрядники та смм-спеціаліст.

В окремому пості Репяхова поділилася, що спонукало її до змін. За словами дівчини, "точкою відліку стали атаки ботів на рекламодавців". Вона подякувала своїм ворогам, адже попереду увнеї "ще цікавіший шлях".

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