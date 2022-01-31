Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram відома 34-річна українська ведуча Леся Нікітюк, яка прославилася після перемоги в розважальному шоу "Розсміши коміка", а згодом була ведучою тревел-програми "Орел і Решка", часто ділиться із шанувальниками особистими світлинами та відео, а також розповідає про свій день. Зауважимо, що за Нікітюк в соцмережах слідкує 3,8 мільйони людей.

Цього разу телеведуча опублікувала нове відео та похвалилася шанувальникам, як проводить час у джакузі. Леся показала свої стрункі та довгі ноги з педикюром, на фоні грала спокійна музика.

"О, дивіться я в джакузьке", - підписала відео Леся Нікітюк.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк родом із міста Хмельницький, але деякий час тому вона переїхала до Києва. Як зауважила зірка в одному із інтерв'ю, вона вже купила у столиці свою невелику квартиру, де живе разом із домашнім улюбленцем - собакою Рафіком породи вест-хайленд-вайт-тер'єр.

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