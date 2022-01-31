Як пише Politeka.net, Григорій Решетник є успішним вітчизняним телеведучим. Зірка знімається в багатьох проектах, включаючи романтичне шоу"Холостяк". У знаменитості є дружина - Христина, на якій Григорій одружився в 2010 році. Пара виховує трьох хлопчиків, а днями Христина зізналася, що мріє про дівчинку. Решітник на новому фото в Instagram показав, як зробив селфі з дружиною.
"А коли чоловік просить дружину сфотографуватися, потрібно обов'язково показати так?", - запитати Григорій.
На фото Христина показала язик, поки чоловік фотографував.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
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