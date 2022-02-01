Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram 33-річна танцівниця та хореограф Ілона Гвоздьова, яка разом із гумористом Ігорем Ласточкіним перемогла в шоу "Танці з зірками", вирішила розповісти шанувальникам про неприємну ситуацію, яка сталася з нею на парковці.
Так, Гвоздьова опублікувала фото автомобіля чоловіка, який її образив.
"За кермом сидить бидло. Інших слів немає просто", - емоційно висказалася Ілона.
Так, переможниця "Танців з зірками" розповіла, що сталося. Справа в тому, що чоловік на автомобілі марки Hundai загородив виїзд Ілоні Гвоздьовій, яка припаркувалася біля супермаркету. За словами Гвоздьової, вона ввічливо попросила дати їй дорогу, але чоловік відмовився.
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"Цей бидло-водій виходить і каже щось типу: "Права купляла чи здавала". Загалом, що дівчина за кермом не може виїхати", - розповіла Ілона.
Гвоздьова зауважила, що їй довелося довго виїжджати з парковки, адже чоловік не тільки припаркувався у неналежному місці, а ще й продовжував сидіти в машині увесь час, коли вона намагалася вирулити.
Гвоздьова у сторіс пригрозила, що, якщо десь зустріне ще цього чоловіка, то відплатить йому тією ж монетою і заблокує виїзд на цілий день.
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