Відома українська танцівниця та педагог-хореограф Ілона Гвоздьова, яка працювала на талант-шоу "Танці з зірками", розповіла шанувальникам про неприємну ситуацію.

Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram 33-річна танцівниця та хореограф Ілона Гвоздьова, яка разом із гумористом Ігорем Ласточкіним перемогла в шоу "Танці з зірками", вирішила розповісти шанувальникам про неприємну ситуацію, яка сталася з нею на парковці.

Так, Гвоздьова опублікувала фото автомобіля чоловіка, який її образив.

"За кермом сидить бидло. Інших слів немає просто", - емоційно висказалася Ілона.

Так, переможниця "Танців з зірками" розповіла, що сталося. Справа в тому, що чоловік на автомобілі марки Hundai загородив виїзд Ілоні Гвоздьовій, яка припаркувалася біля супермаркету. За словами Гвоздьової, вона ввічливо попросила дати їй дорогу, але чоловік відмовився.

"Цей бидло-водій виходить і каже щось типу: "Права купляла чи здавала". Загалом, що дівчина за кермом не може виїхати", - розповіла Ілона.

Гвоздьова зауважила, що їй довелося довго виїжджати з парковки, адже чоловік не тільки припаркувався у неналежному місці, а ще й продовжував сидіти в машині увесь час, коли вона намагалася вирулити.

Гвоздьова у сторіс пригрозила, що, якщо десь зустріне ще цього чоловіка, то відплатить йому тією ж монетою і заблокує виїзд на цілий день.

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