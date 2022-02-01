Як повідомляє Politeka.net, на офіційній сторінці розважального шоу "Ліга Сміху" в Instagram оприлюднили тренерський склад на девятий сезон проєкту. Так, глядачі знову побачать в ролі тренера актора та автора студії "Квартал 95" Олександра Пікалова, співака та чоловіка Наді Дорофєєвої Володимира Дантеса, який з командою "В активному пошуку" виграв минулий сезон, телеведучу та акторку Машу Єфросініну та актора театру і кіно Станіслава Боклана. Також у тренерське крісло повернеться актор та комік Ігор Ласточкін.

Зауважимо, що у 9 сезоні "Ліги Сміху" з'явиться новий тренер - російська акторка, телеведуча та громадська діячка Тетяна Лазарєва, яка двічі ставала чемпіоном вищої ліги КВН (1991 та 1993 роки).

Шанувальники почали активно обговорювати зміни в тренерському складі в коментарях. Одні були "за" Тетяну Лазарєву, інші - "проти".

"Роставимо крапки над "і" Лазарєва має активну і точну позицію щодо війни України і Росії!! Досить вже це обговорювати! Вона класна, талановита, і розумна жінка", "Радий бачити Лазарєву!!!", "брати україномовного тренера??? Ні, куди, краще взяти Лазарєву", "Дуже здивована бачити у нас Тетяну. Вона талановита, але ж вона з країни-агресора. Якось це неправильно...", "Вааааау Лазарєва топ 🔝", " Не знаю як жартами, а участю Лазарєвої увагу привернули. В чому сенс? Ну, зважаючи на російські танки на кордоні 🤔", "Боги🔥 Лазарєва, точно дивитимусь цей сезон !!!😍😍😍", "Клоунада, де одні клоуни,але зовсім не смішно", "КВН, ТЕФІ… Яким чином то стосується України? Ці нагороди в нас ніщо", "а захочуть виступати команди з російським тренером? це може бути комплекс, хто це вигадав, своїх тренерів мало?", "Найжахливіший склад тренерів! 🤮🤮🤮Лазарєва дупля в жартах українською не відбиває, Пікалов задовбав плоским гумором. Навіть дивитися неохота", - написали в мережі.

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