Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець Позитив, який після розпаду групи "Время и Стекло" продовжує працювати в лейблі Потап Mozgi Entertainment, розповів, як і за що отримує гроші, а також на що їх витрачає. Про свої доходи музикант чесно зізнався в інтерв'ю ютуб-блогерші Лізі Дідковській.

Так, за словами позитиву, він отримує за свою роботу в лейблі відсотки. За роки роботи він встиг купити квартиру разом з уже колишньою дружиною, а після розлучення накопичив і на своє житло.

"Відсоток. Це по всьому. Окремі відсотки йдуть рекламні інтеграції, окремі відсотки у нас йдуть по діджитал-платформах всіх. І окремі - це виступи", - розповів про свої заробітки Олексій.

На питання про найбільшу покупку, він відповів: "я б сказав, що це квартира. 130 тисяч доларів. Ось такий, один раз, оп, взяв. Це була така найбільша. Машина Аніна, ну і моя, це менше. І зараз я там взяв собі маленьку халабудку, тут, поруч зі студією". Також Завгородний зізнався, що у нього немає ніякого бізнесу і доходу, який не пов'язаний з його медійністю.

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