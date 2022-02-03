Як передає Politeka.net, Настя Приходько відома як артистка і суддя шоу "Співають всі". Як відомо, кілька років тому співачка зробила заяву, що йде зі сцени на час, щоб займатися своїми дітьми. На своїй сторінці в Instagram Приходько вирішила поділитися сімейним знімком. На кадрі - троє її дітей всі разом, малюк Лука, Гордій і старша дочка Нана.

"Мій найбільший скарб у світі", - зізналася Настя Приходько.

Малюка Луку співачка таємно народила у другому шлюбі зі своїм чоловіком Олександром близько 10 місяців тому. Також, варто відзначити, що Гордій теж був народжений у другому шлюбі. А ось 12-річна Нана від першого чоловіка - Нуріка Кухілава. Приходько вразила своїми заявами про першого чоловіка, вона зізналася, що чоловік міг підняти на неї руку і так само зраджував.

Нагадаємо, нещодавно Настя Приходько показала, як виглядала у 2007-му році. Як відомо, артистка здобула перемогу на шоу "Фабрика зірок", після чого засвітилася на обкладинках популярних журналів і здобула популярність.

Раніше повідомлялося, суддя "Співають всі" Приходько зважилася показати обличчя відразу після уколів краси: "Все-таки 35 і пора починати..."

Також, суддя "Співають всі" Приходько крупним планом показала, як виглядає після уколів краси: "Аж дух захопило"

Politeka розповідала, суддя "Співають всі" Приходько засвітила своє Преображення: "Сьогодні я..."