Самовпевнений учасник нового сезону шоу "Майстер Шеф. Битва сезонів" висловився про своїх суперників з матами і образами.

Як повідомляє Politeka.net, на ютуб-каналі кулінарного шоу "Майстер Шеф. Битва сезонів" опублікували короткий фрагмент одного з ефірів програми, в якому учасник Павло Серветник відчитав своїх суперників (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

Так, спочатку хлопця не влаштувало те, що його колеги по кухні за годину не приготували нічого, тоді як він крутився, як білка в колесі.

"Я як булка в колесі крутився. Це вся справа у мене зайняло, плюс-мінус, там годину. Я, коли підняв голову, у мене виникло Жорстке питання. "Ви можете доробити щось удвох, взяти, зробити і поставити тарілку, потім друге?". Вони готували крокети і котлети, все, більше нічого не робили. Дві страви, а минула година, у них не було готово", - поділився своїми емоціями учасник.

Потім Серветник обматюкав суперників за неправильне використання шокера для заморозки продуктів.

"Я підходжу, відкриваю шокер і просто, ну ... резонанс максимальний. Беру, відкриваю, там мус, м'ясо, риба, мус, десерт, крокелен. Неначе всі розумово відсталі. Воно не заморожується, тому що циркуляції повітря немає між формами. Я відкриваю нижній шокер, а він тупо порожній", - висловився Павла.

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