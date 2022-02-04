Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram дружина відомого українського виконавця Дмитра Монатіка Ірина, яка є його менеджером, поділилася знімком, який зачарував публіку.
Як відомо, Дмитро Монатік з дружиною виховують двох синів-Платона і Данила, разом з якими зараз відпочивають на Мальдівських островах.
Зіркове подружжя не рідко радуює своїх фоловерів сімейними знімками, але цього разу Ірина Монатік вирішила показати себе.
У новому пості дружина Діми Монатіка показала, як приймає душ на тлі буйної тропічної зелені. Вона позувала під струменями вози в чорному купальнику, позвояляя розглянути рівний загар.
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Ірину Монатік щедро обсипали компліментами.
"Красива і справжня", "жива", "красива ❤справжня", "яке фото😍", "Прекрасно все🔥", "Ірочка, ви шикарна дівчина", "Ірин, як ви прекрасні", - захопилися користувачі Мережі дружиною артиста.
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