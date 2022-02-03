Як передає Politeka.net, Ольга Полякова стала тренером у новому сезоні проекту"Голос країни". Полякова не раз говорила про те, що їй вже давно потрібно було засвітитися в такому проэкті та показати на що вона здатна. На своїй сторінці в Instagram Полякова продемонструвала, як її перевтілюють стилісти перед зйомками. Однак, співачка не розкриває які саме зйомки відбудуться.
"Всім привіт. О боже, це ж якась ідеальна жінка", - висловила своє захоплення Ольга Полякова.
Полякової роблять шикарний макіяж і укладку, підкреслюючи красу співачки. Варто відзначити, що в "Голосі країни" також тренерами стали Потап, Святослав Вакарчук і Надя Дорофєєва, з якою у співачки часто виникають суперечки та боротьба за учасників.
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Нагадаємо, нещодавно Полякова засвітила Макса Барських у себе вдома. Вона продемонструвала, яку футболку придбала. А на ній і опинився відомий артист.
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