50-річний Хіменес-Браво близько півроку "мучить" шанувальників, практично нічого не розповідаючи і рідко показуючи свою кохану. Екс-завидний наречений, нарешті, виставив їх спільне фото і на нього тут же посипалися питання. Про це Ектор розповів у "сторіз" у себе в Instagram, передає Politeka.net.
"Мій директ розривається", - повідомив суддя "МайстерШеф".
"Так-так, хто тут у нас", "а хто це", "ого", "нічого собі", - пишуть йому фанати.
Хіменес-Браво вирішив втихомирити публіку, відповівши на ажіотаж навколо своєї пасії.
"Спокійно. Мені важливий спокій і безпека моєї дівчини. Подробиць не буде. Спасибі", - попросив Хіменес-Браво.
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Зазначимо, на спільному фото, через яке, власне, й піднявся галас, Ектор ніжно обіймав струнку брюнетку в білому халаті за плечі, поки вона фотографувала їх відображення в дзеркалі.
Про кохану судді "МайстерШеф" відомо небагато. Ймовірно, вона є українкою, так як Хіменес-Браво раніше із захопленням відгукувався про українських жінок, порівнюючи їх з канадками та іншими. І, судячи з усього, значно молодше свого бойфренда. Познайомилися ж вони на платформі "Тіндер".
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