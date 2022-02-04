Прославлений кулінар і суддя "МайстерШеф" Ектор Хіменес-Браво, здається, пошкодував, що ризикнув показати свою дівчину з нового ракурсу (до цього тільки зі спини).

50-річний Хіменес-Браво близько півроку "мучить" шанувальників, практично нічого не розповідаючи і рідко показуючи свою кохану. Екс-завидний наречений, нарешті, виставив їх спільне фото і на нього тут же посипалися питання. Про це Ектор розповів у "сторіз" у себе в Instagram, передає Politeka.net.

"Мій директ розривається", - повідомив суддя "МайстерШеф".

"Так-так, хто тут у нас", "а хто це", "ого", "нічого собі", - пишуть йому фанати.

Хіменес-Браво вирішив втихомирити публіку, відповівши на ажіотаж навколо своєї пасії.

"Спокійно. Мені важливий спокій і безпека моєї дівчини. Подробиць не буде. Спасибі", - попросив Хіменес-Браво.

Зазначимо, на спільному фото, через яке, власне, й піднявся галас, Ектор ніжно обіймав струнку брюнетку в білому халаті за плечі, поки вона фотографувала їх відображення в дзеркалі.

Про кохану судді "МайстерШеф" відомо небагато. Ймовірно, вона є українкою, так як Хіменес-Браво раніше із захопленням відгукувався про українських жінок, порівнюючи їх з канадками та іншими. І, судячи з усього, значно молодше свого бойфренда. Познайомилися ж вони на платформі "Тіндер".

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