Як пише Politeka.net, Олена Шоптенко є успішною українською танцівницею, яка перемогла на телешоу"Танці з зірками". А в минулому році зірку запросили в якості головного хореографа проекту. Днями зірка зізналася, що повернулася в спортзал, щоб зайнятися своїм тілом. А на нових сторіс в Instagram Алена вирішила розповісти, який талант ще хоче освоїти.
"Я непогано володію мовою танцю, тепер вчуся також добре висловлюватися словами. Давно хотіла закрити цей свій гештальт", - написала Шоптенко.
Також зірка додала фото, на якому позувала в ефектному чорному цибулі. Танцівниця зробила селфі, вражаючи фігуркою.
Фолловери не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс немає подібних інструментів для взаємодії.
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