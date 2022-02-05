Як пише Politeka.net, Ані Лорак почала активно рекламувати свою нову пісню, яку вона записала зовсім недавно разом з російським співаком. Причому також в Instagram зірка вперше за довгий час артистка вирішила показати свою дочку.

Намагаючись піти по стопах мами, дівчинка вирішила станцювати під нову композицію знаменитої виконавиці. Причому образ Соня вибрала вельми бунтарський.

Соня заспівала пісню» Материк", намагаючись станцювати в стилі молодої реперші. Вона почала активно рухатися в такт завзятою мелодії і показала, які рухи вивчила за цей час.

Підросла дочка Ані Лорак також вибрала екстравагантний наряд з панамкою і принтом.

Відзначимо, щоб ще більше зацікавити фанатів Лорак також записала повсякденний ролик з відомим співаком і заспівала пару уривків з свій нової композиції:

"Пісня" Материк "рве всі чарти🔥дякую кожному за підтримку, за ваші відгуки та коментарі🙏 🏻 зовсім скоро вас чекає прем'єра спільного відеокліпу з @ artemkacher 🎥" - пише Лорак під новим роликом.

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