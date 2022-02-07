Популярна актриса 52-річна Дженніфер Лопес вирішила згадати про минуле і про свої цілі, які ставила кілька років тому.

Як передає Politeka.net, Дженніфер Лопес вирішила висловитися про своє інтерв'ю з минулого і здивувалася тому, як швидко змінюється життя з плином часом. В Instagram Лопес опублікувала невеликий ролик, на якому вона перегорнула в червоній сукні.

"Я дуже люблю кожного зі своїх фанатів!!!! #JLovers Я не можу повірити, що @jlo все ще говорить про той момент 11 жовтня 2012 року, коли вона прочитала мій знак під час свого концерту і буквально стрибнула зі сцени, щоб просто обійняти людину.

Більшості це може здатися дурним, але ви дійсно не можете зрозуміти, що це означало і досі означає Для цієї маленької дівчинки, танцюючої на самоті під свої пісні в своїй кімнаті, знати, що її зразок для наслідування знає, який вплив вона зробила на її життя, і я рада в цей момент, що така дрібниця, як тримати табличку, залишила в ній такі ж відчутні емоції через 10 років " - висловилася Дженніфер.

"Все заслужено!!! Продовжуйте надихати👑 💯 ✨; люблю тебе, дитинко❤️; ти надихнула багатьох з нас, Дженніфер! Ми любимо тебе❤️; і ми любимо Вас ще більше ☺. Завжди поруч з тобою @jlo😘 😘; нехай течуть сльози - живи цим моментом і віддайся любові🥰 🥰 🥰; справжнє натхнення❤️❤; у мене мурашки по шкірі змусили мене плакати; так добре виглядає 👍 " - пишуть в мережі.

До цього ми писали, перед виходом комедії, в якій вона знялася в головній ролі і перетворилася на навіжену наречену, артистка весь час інтригує соцмережі.

Як можна помітити, на нових кадрах Дженніфер також показала і себе в усій красі в джинсовому костюмі і прикрила зайве сумочкою.

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