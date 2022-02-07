Українська співачка Slavia (Ярослава Притула), яка розлучилася з музикантом DZIDZIO показала нову фотографію на радість фанатам.

Як пише Politeka.net, зовсім недавно Ярослава Притула яскраво подорожувала по Кубі.

Співачка активно ділилася з прихильницями своїм відпочинком навіть після того, як повернулася в рідну Україну.

Тепер же Slavia приступила до роботи і вирішила поділиться в своїх сторіз Instagram черговими знімками.

На першій фотографії екс-дружина DZIDZIO показала себе крупним планом з яскраво-червоною помадою на губах і виразним макіяжем.

На другій фотографії вона попозувала в джинсовій спідниці довжини міні і хустці з українськими мотивами, яку накинула на оголене тіло. Також вона одягла на голову вінок з дуже великими квітами.

"Любіть себе", - закликала своїх прихильниць Ярослава.

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