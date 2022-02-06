Як передає Politeka.net, 6 лютого відбудеться третій випуск вокального шоу"Голос країни". Першими ефірами традиційно є сліпі прослуховування: зіркові тренери набирають свої команди учасників. Цього року до тренерської команди увійшли рок-музикант Святослав Вакарчук, співачки Надя Дорофєєва та Оля Полякова, а також продюсер Потап.

Зірковий наставник Святослав Вакарчук вирішив підігріти інтерес публіки і розмістив нове фото у себе в Instagram.

На знімку лідер "Океан Ельзи" виліз на спинку червоного крісла і виставив ноги на пульт. Задоволений Вакарчук показав поширений жест, що означає успіх або перемогу, а також він є символом проекту. Артист направив великий і вказівний палець вгору.

"Сьогодні ви побачите черговий епізод "сліпих прослуховувань" Голосу країни. Вас здивують не тільки голоси, але дуже милі істоти з несподіваними іменами», - загадково підписав знімок Вакарчук.

Нагадавши, лідер "Океану Ельзи" не зміг впоратися з емоціями на "Голосі країни"

Як повідомляла Politeka, Вакарчук несподівано прийшов на" Голос країни " не один

Також Politeka писала, що Вакарчук з "Океан Ельзи" несподівано звернувся до українців