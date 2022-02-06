Олексій Потапенко( Потап), який став одним з тренерів проекту "Голос країни", показав, який стильний лук вибрав для нового випуску популярного талант-шоу.

Як пише Politeka.net, Олексій Потапенко - успішний український продюсер і артист. Зірка став популярним завдяки дуету "Потап і Настя", а зараз будує сольну кар'єру під псевдонімом ПТП. Артист в 2022 році вирішив повернуться на проект "Голос країни", де зайняв крісло тренера разом з Надею Дорофєєвою, Святославом Вакарчуком і Олею Поляковою. На новому фото в Instagram Потап показав стильний образ для шоу.

На фото артист був в стильному піджаку і бейсболці. Олексій сидів у тренерському кріслі з червоною кнопкою.

"Сьогодні ввечері ! Не пропустіть! Голос! Сьогодні продовження вашого улюбленого вокального серіалу #голоскраїни", - написав Потап в пості.

Володимир Завадюк, продюсер проекту, відразу оцінив фото, поставивши смайлик вогню.

Фанати, включаючи Санту Дімопулос, поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Вболіваю за вашу команду", "Круто", " я якраз думав про Потап і тут він з'являється! І тут я подумав стільки людей кожен день думають або говорять про Потап", "Дуже сильно чекаємо!!".

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