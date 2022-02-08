Ведучі 12 сезону шоу "Голос країни" Катя Осадча та Юрій Горбунов полетіли у столицю Франції святкувати річницю весілля та зупинилися у розкішному готелі.

Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram відома українська телеведуча, ведуча телепрограми "Світське життя" та вокального шоу "Голос країни" Катя Осадча показала шанувальникам свій розкішний відпочинок у Парижі, куди полетіла разом із чоловіком Юрієм Горбуновим.

Осадча показала кадри з номера в готелі з великим двоспальним ліжком, на якому було викладено серце з пелюсток троянд, а також столик з шампанським та двома бокалами.

Катя Осадча зауважила, що вони з Горбуновим прилетіли до Парижу святкувати п'ять років з дня весілля.

Як бачимо, з номера Осадчої та Горбунова було видно Єлисейські поля.

У сторіс в своєму Instagram Юрій також показав Ейфелеву вежу.

"Найромантичніше місце в серці Парижа. Яка в нас романтична буде тут відпустка", - написав Горбунов.

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