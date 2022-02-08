Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram відома українська телеведуча, ведуча телепрограми "Світське життя" та вокального шоу "Голос країни" Катя Осадча показала шанувальникам свій розкішний відпочинок у Парижі, куди полетіла разом із чоловіком Юрієм Горбуновим.
Осадча показала кадри з номера в готелі з великим двоспальним ліжком, на якому було викладено серце з пелюсток троянд, а також столик з шампанським та двома бокалами.
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Катя Осадча зауважила, що вони з Горбуновим прилетіли до Парижу святкувати п'ять років з дня весілля.
Як бачимо, з номера Осадчої та Горбунова було видно Єлисейські поля.
У сторіс в своєму Instagram Юрій також показав Ейфелеву вежу.
"Найромантичніше місце в серці Парижа. Яка в нас романтична буде тут відпустка", - написав Горбунов.
Раніше Politeka повідомляла, що 51-річний Горбунов в складній позі похвалився відмінною формою, засвітивши прес: фото.
Нагадаємо, що ведучий "Голосу" Горбунов виконав улюблений ритуал перед посадкою в літак: фото.
Також Politeka писала, що Осадча зізналася, куди та чому вони втекли з Горбуновим з України: "Будемо пам'ятати".