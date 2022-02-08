Як повідомляє Politeka.net, єдиний син знаменитої радянської та української артистки Софії Ротару Руслан Євдокименко, який разом з дружиною Світланою виростили двох дітей – Анатолія і Софію, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу син співачки поділився кадром, на якому показав свою трапезу.
Виявилося, що Руслан Євдокименко вирішив приготувати собі яєчню і показав на фото, як у нього це вийшло. Як видно, чоловік поклав на сковорідку 3-4 яйця і додав у свою страву шматочки ковбаски. Треба сказати, що виглядає така яєчня вельми апетитно, та й готували подібне, Напевно, багато.
"Смачно жити просто", - підписав свою трапезу Руслан Євдокименко.
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Нагадаємо, Єдиний син Софії Ротару засвітив, як зараз виглядає його дочка: "Ви прекрасні".
Як повідомляла Politeka, Єдиний син Софії Ротару звернувся до українців з побажанням: "Спасибі, Руслан".
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