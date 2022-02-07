Переможець 11 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф" Богдан Шинкарьов, який вирішив деяких час пожити в Лос-Анджелесі та полетів у США, показав шанувальникам ціни на продукти.

Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram переможець кулінарного шоу "Мастер Шеф" Богдан Шинкарьов часто показує шанувальникам своє життя та ділиться планами.

Шинкарьов розповів, що після перемоги на шоу, йому поновили візу в США і він вирішив деякий час там пожити, поки не почнеться навчання у школі Le Cordon bleu у Франції.

Так, Шинкарьов зупинився у місті Лос-Анджелес, що у штаті Каліфорнія. Переможець "Мастер Шеф" показав шанувальника тамтешні ціни на продукти.

"Ось вам перший чек з супермаркета, щоб знали скільки і що коштує в Америці їхній", - написав Богдан Шинкарьов.

У своєму Instagram переможець "Мастер Шеф" сказав, що буде розповідати шанувальникам, як живуть американці, що вони їдять, а також покаже іншу сторону свого життя - покер.

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