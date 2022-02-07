Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram переможець кулінарного шоу "Мастер Шеф" Богдан Шинкарьов часто показує шанувальникам своє життя та ділиться планами.
Шинкарьов розповів, що після перемоги на шоу, йому поновили візу в США і він вирішив деякий час там пожити, поки не почнеться навчання у школі Le Cordon bleu у Франції.
Так, Шинкарьов зупинився у місті Лос-Анджелес, що у штаті Каліфорнія. Переможець "Мастер Шеф" показав шанувальника тамтешні ціни на продукти.
"Ось вам перший чек з супермаркета, щоб знали скільки і що коштує в Америці їхній", - написав Богдан Шинкарьов.
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У своєму Instagram переможець "Мастер Шеф" сказав, що буде розповідати шанувальникам, як живуть американці, що вони їдять, а також покаже іншу сторону свого життя - покер.
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Нагадаємо, що українці збунтувалися проти нової учасниці "Мастер Шеф. Битва сезонів": "Тільки не вона".
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