27-річна Репяхова, яка вдвічі молодша за свого чоловіка, опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, на яких поділилася планами на 14 лютого, передає Рoliteka.net.

За словами дружини Павліка, вона провела вихідні за підготовкою до свята. Так, День Святого Валентина Катя та Віктор проведуть у кінотеатрі й ресторані.

"Ви не повірите, я вже купила квитки в кіно з чоловіком на 14 лютого, забронювала столик в ресторані - загалом підійшла відповідально, чекаю 14 лютого", - повідомила Репяхова.

Крім того, дівчина дала українкам пораду щодо подарунків.

"І тут якраз дуже вчасно підписниця мене запитує, Катя, що подарувати на 14 лютого... У мене багато ідей, але одна ідея номер один".

Отже, Катіна "просто мега ідея" - це парний костюм.

На наступних кадрах вони з Павліком з'явилися в чорних худі й штанях з оригінальними підписами. Дівчина запевнила, що костюми дуже міцні та довго проживуть: "Випрані були десятки разів, і як нові".

Раніше ми повідомляли, Репяхова після конфлікту з колишньою Павліка Лорою Созаєвої і сварки з чоловіком, в результаті якої готувалася вже мало не до розлучення, несподівано згадала про весілля, якого у них з чоловіком так і не було (вони просто розписалися в РАГСі півтора роки тому, але ось саме свято переносилося кілька разів). Катя витягла на світ свої весільні сукні, однак, після народження дитини, вони виявилися їй малі.

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