Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав, який подарунок приготував для своєї коханої, поділившись в блозі.

Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є не тільки зіркою "Майстер Шеф", а й популярним блогером. Зірка показав на новому відео в Тікток, що зібрався дарувати своїй коханій на 14-е лютого.

На відео Ектор танцював у толстовці і штанях. Зірка танцював під музику, вражаючи рухами.

"Коли забув купити дівчині подарунок на 14 лютого і доводиться якось викручуватися з ситуації", - написав Ектор, натякаючи, що танець і є подарунок.

"А що ви будете дарувати своїм половинкам на 14 лютого?", - запитати Ектор в пості.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Ектор, я переглянула всі серії Майстер шеф", "у тебе ще є шість днів, біжи","Ектор, прикольненько"," я готуюся не на 14 лютого, а на 16, у моєї дочки день Народження і буде їй вже 6 років)"," ви кращий, якщо б мені такий подарунок був, я б від щастя померла", " я теж запалюю....разом".

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