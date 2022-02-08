Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є не тільки зіркою "Майстер Шеф", а й популярним блогером. Зірка показав на новому відео в Тікток, що зібрався дарувати своїй коханій на 14-е лютого.
На відео Ектор танцював у толстовці і штанях. Зірка танцював під музику, вражаючи рухами.
"Коли забув купити дівчині подарунок на 14 лютого і доводиться якось викручуватися з ситуації", - написав Ектор, натякаючи, що танець і є подарунок.
"А що ви будете дарувати своїм половинкам на 14 лютого?", - запитати Ектор в пості.
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Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Ектор, я переглянула всі серії Майстер шеф", "у тебе ще є шість днів, біжи","Ектор, прикольненько"," я готуюся не на 14 лютого, а на 16, у моєї дочки день Народження і буде їй вже 6 років)"," ви кращий, якщо б мені такий подарунок був, я б від щастя померла", " я теж запалюю....разом".
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